"The Big Bang Theory", il successo in una scienza perfetta

Il perfetto algoritmo della comicità spiega l'enorme successo della sit-com più popolare, premiata, scaricata al mondo. Ovvero, una scienza perfetta dimostra come "The Big Bang Theory" (per brevità social TBBT), al via dal 6 gennaio con l'ottava edizione, nasconde una formula chimica/fisica che produce risate. Lo ha dimostrato una lezione dedicata , nell'Aula Magna Pietro Gismondi della Macroarea di Scienze dell'Università di Tor Vergata a Roma.

L'intero appuntamento è stato visibile in streaming su TgCom24 con tanto di live twitting (@PremiumJoi e @notizieincampus). Durante la lezione è stato dimostrato come la sit-com, che dal 6 gennaio verrà trasmessa tutti i martedì in prima serata su Joi di Mediaset Premium, ha tutti i crismi scientifici per avere successo. Sarà per questo che The Big Bang Theory” si è aggiudicata sette Emmy Awards (gli Oscar della tv americana) e il primato di “serie più popolare al mondo (Italia compresa)”, stilato un mese fa dalla CNN.



Dietro tante risate ci sarebbe una spiegazione, una sorta di algoritmo della comicità. Impegnati nella dimostrazione della teoria solo apparentemente ai confini della scienza, sono stati il professor Amedeo Balbi, del Dipartimento di Fisica, astrofisico e noto divulgatore scientifico, nonché Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band. Il primo ha reso note le vere teorie e formule scientifiche disseminate lungo le stagioni di “TBBT”, mentre il secondo si è soffermato sulla “matematicità comica” utilizzata dagli sceneggiatori per indurre la risata. Il tutto condito da clip e spezzoni della sit-com a dimostrazione di quanto enunciato.



Hanno fatto da contorno all'incontro i doppiatori della sit-com: Emilia Costa, voce di Amy; Gabriele Lopez, doppiatore di Leonard e Alessio Buccolini voce di Raji. Tutti portatori sani di retroscena e curiosità in sede di doppiaggio della sit-com più osannata nel mondo. Al termine della “lezione” sui generis, è stato proiettato il pilot dell'8° stagione inedita in programma su Joi dal 6 gennaio.



Uno speciale ad hoc sull'evento sarà trasmesso a più riprese su Joi prima dell'inizio dell'8° stagione inedita di “TBBT”. In occasione della trasmissione su Joi dell'8° stagione inedita a gennaio, Warner Bros. Entertainment Italia lancerà un concorso legato al nuovo Dvd della 7° stagione dove i vincitori potranno passare una giornata nella sala di doppiaggio di "TBBT".