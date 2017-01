"The Big Bang Theory" è la serie tv che suscita più curiosità in Rete

Lo studio, effettuato da Outbrain nel mese di settembre, ha analizzato quattordici serie televisive in diciotto paesi di tutto il mondo per scoprire qual è la serie che genera maggior interesse ed entusiasmo in Rete e spinge alla scoperta di contenuti di approfondimento.



Gli appassionati non si accontentano più di vedere solo gli episodi, ma sono curiosi di scoprire le novità dei loro personaggi preferiti, oltre alle curiosità inerenti la sceneggiatura e la regia. Siti, blog dedicati e social sono quindi presi d'assalto all'inizio di ogni nuova stagione, generando quello che viene chiamato tecnicamente content consumption e che permette di individuare il grado di interesse verso uno specifico argomento, attraverso il numero di pagine viste e consultate in Internet.



Anche in Italia (come in Germania e Stati Uniti) è "The Big Bang Theory" a generare il maggior numero di visualizzazioni a inizio stagione, seguitata da "Game of Thrones" e "The Walking Dead". In Francia, Giappone e Singapore gli utenti sono invece catturati dagli intrighi politici di "House of Cards", mentre gli spagnoli preferiscono sbirciare nel dietro le quinte del medical-drama "Grey's Anatomy". Nel Regno Unito piacciono le famiglie di "Modern Family", in India prevale l'interesse per la saga fantasy "Game of Thrones" mentre gli australiani sono pazzi delle detenute della comedy "Orange is The New Black".