"The Big Bang Theory", bebè in arrivo nel cast

La grande famiglia di "The Big Bang Theory" si allarga. Melissa Rauch , che nella serie interpreta Bernadette , ha appena annunciato di aspettare un bimbo. Oltre che via social, l'attrice ne ha parlato con la rivista "Glamour" , svelando di essere incinta già di quattro mesi. Che ne sarà della nuova stagione della comedy? Il suo personaggio ha appena avuto una bambina. Come faranno i produttori? Scomparirà per un po' di tempo o le riprese saranno posticipate?

Le riprese dell'undicesima stagione infatti dovrebbero iniziare appena dopo l’estate e continuare fino a metà 2018, nei mesi quindi in cui il pancione di Melissa sarà più evidente. Difficile pensare a come la produzione potrebbe camuffare la sua pancia dopo che aveva già deciso di non mostrare la bambina della microbiologa e di Howard sullo schermo per motivi logistici.



Durante la confessione al magazine, l'attrice americana ha rivelato un retroscena sconosciuto: qualche tempo fa era rimasta incinta ma aveva perso il bambino. "È stato uno dei dolori più profondi che abbia mai sentito in vita mia. Ha innescato una depressione struggente. L’immagine del nostro bambino nel monitor ad ultrasuoni, nessun movimento, nessun battito cardiaco dopo averlo sentito appena due settimane prima e la visione di tutto questo mi acceca e mi perseguita anche oggi". La perdita le aveva procurato una forte depressione e dopo esserne uscita, ora Melissa si prepara a questa nuova gravidanza.