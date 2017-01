"The Big Bang Theory", al via su Joi la decima stagione

"The Big Bang Theory" - la sitcom più popolare e premiata dell'ultimo decennio - torna su Joi dal 17 gennaio, ogni martedì in prima serata per 24 appuntamenti. Nella decima stagione ci saranno anche nuove guest star a fianco dei protagonisti Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons). "Variety" ha infatti annunciato che Katey Sagal ("Sons of Anarchy") e Jack McBrayer ("30 Rock") faranno capolino nei panni della mamma e del fratello di Penny.