"The Big Bang Theory 9": i nerd più amati tornano in contemporanea con gli USA

Arriva su Infinity, ogni venerdì in anteprima esclusiva, la nona stagione di The Big Bang Theory, anche in lingua originale e in qualità super HD. La serie TV, ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e prodotta dalla Warner Bros, è una delle sitcom più amate in tutto il mondo: ha ottenuto infatti più di 140 nomination, vincendo oltre 40 premi. Jim Parsons, per l'interpretazione di Sheldon Cooper, si è aggiudicato ben quattro Emmy e un Golden Globe.