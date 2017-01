"The Big Bang Theory 10", il matrimonio di Penny e Leonard: ecco la foto

Manca poco al ritorno "The Big Bang Theory" . La serie tv di successo tornerà dal 19 settembre. I canali social hanno mostrato un'immagine ufficiale come premiere. Nella nona stagione, Leonard e Penny si sono sposati a Las Vegas, senza aver invitato gli amici e familiari. Per questo, l'apertura della nuova stagione sarà incentrata sulla cerimonia che la coppia ha organizzato con tutte le persone più care. Sarà l'occasione per Leonard di incontrare la famiglia di Penny...

L'arrivo della mamma di Penny (Katey Sagal, "Sons of Anarchy") tormentata dall'ansia e dal fratello spacciatore (Jack McBrayer, "30 Rock") creerà non poco scompiglio.



Ma la decima stagione dell sitcom statunitense ideata da Chuck Lorre e Bill Prad dovrà svelare alcune questioni lasciate in sospeso: come andrà a finire la scappatella tra il papà di Leonard e la mamma di Sheldon? Come si evolverà la relazione tra Amy e Sheldon?