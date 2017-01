"The Bachelor": concorrente si suicida, è il secondo caso

Sembra aleggiare una maledizione sopra " Bachelor ", il popolare reality show americano in cui uno scapolo d'oro cerca l'anima gemella in tv. Lex McAllister , che aveva partecipato alla 14esima edizione dello show, si è tolta la vita ingerendo una grossa quantità di pillole. Nel 2013 anche un'altra partecipante della stessa stagione, Gia Allemand, si era impiccata nella casa del fidanzato.

A quanto riporta "E!News", la 31enne è stata ricoverata d'urgenza dopo aver ingerito una grossa quantità di pillole che le erano state prescritte. Qualche ora prima di compiere l'insano gesto aveva espresso la volontà di farla finita in un messaggio indirizzato a un amante, di cui non si conoscono le generalità. Sarebbe stata questa persona ad accorrere per prima sul posto e a chiamare il 911.