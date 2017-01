"The Apprentice" licenzia Donald Trump

Nessun ripensamento da parte il presidente della Nbc Bob Greenblatt, che ha ufficializzato il licenziamento dell candidato repubblicano e magnate del business Donald Trump . Trump è stato la colonna portante del reality " The Celebrity Apprentice ", ma il network ha escluso qualsiasi suo ritorno in futuro. L'allontanamento è stato deciso in seguito ad alcuni commenti critici di Trumps nei confronti degli immigrati messicani.

"Il rispetto e la dignità per tutte le persone sono i valori fondamentali dell'Nbc" aveva fatto sapere il network in un comunicato stampa "Dopo lo spregevole intervento di Donald Trumps nei riguardi degli immigrati, Nbc ha deciso di interrompere gli affari con lui".



Nulla di personale, ci tiene a precisare il presidente Greenblatt, ma gli affari sono affari: "E' un bravo ragazzo. Era molto collaborativo e lavorava molto a Celebrity Apprentice. Per noi è un'occasione per continuare lo show puntando su nuovi ospiti".