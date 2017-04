Non si fermano i divertenti provini de "Lo Zoo di 105": nell'ultima puntata di "Teste di casting" la vittima è alle prese con una nuova catena di supermercati veneti galleggianti dal nome "Coniglioni". Eccola, mentre deve promuovere le imperdibili offerte che offre il negozio. "Teste di casting" è il nuovo programma prodotto da Radio 105 e nasce da un'idea dei protagonisti radiofonici Marco Mazzoli, Fabio Alisei e Paolo Noise. In onda dal lunedì al venerdì alle 13.50 su Italia 1 mette al centro una serie di candid camera ambientate nel mondo dei provini per cinema e tv.