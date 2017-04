"Terra!" diventa "Casa Capuozzo" per quattro lunedì

Il percorso inizia nel Friuli natìo di Toni Capuozzo, con una domanda: “Se l'accoglienza non funziona qui (dove tutto in genere funziona meglio che altrove) come può funzionare nel resto d'Italia?”.



Il “tour” di Capuozzo con l'operatore Salvo La Barbera, realizzato in un vagabondare durato un mese, prosegue poi con la visita di due province modello, Trento e Bolzano; si dirige verso il Cara di Mezzanone, a Foggia; procede verso la baraccopoli di San Ferdinando in Calabria; il Cara a Matera; il paesino di Morfasso, nel Piacentino; le due moschee di Udine; passa da Firenze, per una conversazione con l'Imam della città.



“L'Italia - afferma il giornalista - non ha saputo prevedere e governare le migrazioni, accettando di subirle come un fatto epocale e di permanente emergenza”. “Dietro la sbandierata accoglienza e - di fatto - isolati in Europa, non ci chiediamo quale possa essere il futuro di un'ondata migratoria, che anche quest'anno promette, o minaccia, di superare il record dell'anno precedente. Dietro buonismo o cattivismo, dietro ideologie, correttezze e scorrettezze della politica, la nuda realtà - conclude Capuozzo - racconta la resa del Paese, l'ipocrisia delle promesse, il deserto di strategie”.