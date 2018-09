"Temptation Island Vip", Stefano Bettarini: "Nicoletta è una donna o una ragazzina?"

Stefano Bettarini è pronto per una nuova avventura. L'ex calciatore sarà uno dei protagonisti di "Temptation Island Vip" con la compagna Nicoletta Larini. Al falò però troverà una donna speciale, Simona Ventura, sua ex moglie e madre dei suoi figli, che conduce il reality. Intanto nella clip di presentazione confessa: "Quando mi sono innamorato di Nicoletta non mi pesava la differenza di età...".