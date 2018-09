19 settembre 2018 12:31 "Temptation Island Vip", le relazioni pericolose di Valeria Marini La prima puntata regala tanti colpi di scena: Fabio e Marcella lasciano il reality

Partenza col botto per "Temptation Island Vip", il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Tra le coppie si sono subito innescate alcune dinamiche che promettono sviluppi molto interessanti. Nella prima puntata i protagonisti sono stati Valeria Marini e Sossio Aruta. La showgirl ha mostrato grande intesa con il tentatore Ivan Gonzalez, mentre Aruta ha fatto andare su tutte le furie la compagna Ursula. Fabio e Marcella a casa.

VALERIA E IVAN - Valeria Marini non si smentisce mai e arriva in ritardo persino a Temptation. La padrona di casa Simona Ventura però annuncia da subito che ci sono "filmati importanti". Tra Valeria e il tentatore Ivan è subito feeling e i due ritrovano subito in spiaggia, la sera. davanti a due calici di Champagne brindano a loro due e alla nuova avventura, stuzzicandosi a vicenda. La Marini è arrabbiata perché non ci sono video per lei da parte del suo fidanzato, e Ivan la consola e rincara la dose: "Non ha carattere". Valeria concorda: "Non ce l'ha proprio, non so perché. Non so cosa pensare". Patrick guardando i filmati all'inizio è sereno: "Non ci sono state cose gravi". Quando la Marini però si apparta in bagno con il tentatore e senza microfono, i dubbi riemergono.

SOSSIO E URSULA - Tra Sossio e Ursula sono subito scintille. A lei non piace come si comporta con le altre single e passa subito all'attacco. Lui ci rimane molto male: "Mi ha chiamato sei volte animale, ha detto che faccio schifo. Mi ha umiliato, distrutto", si sfoga dopo aver visto il filmato che la Ventura gli mostra durante il falò. Sossio non se ne capacita, per lui è un atteggiamento "indelicato e cafone" soprattutto dopo che le ha fatto conoscere i suoi figli. L'ex calciatore si fa quindi abbracciare dalla tentatrice Sara.

FABIO E MARCELLA - Fabio è sicuro del suo amore per Marcella dopo solo tre giorni, sente la sua mancanza e vuole riabbracciarla. La vuole sposare e ha pronto un anello. Marcella non sa e quando le chiedono di andare al falò si rifiuta. Ha tanta paura. Così lui la raggiunge per parlarle, ma viene bloccato. Lei lo vede solo alla presenza di Simona Ventura. Non fila tutto liscio... "Ti avevo chiesto più tempo", dice lei. Fabio fa quindi un un passo indietro. I due lasciano il reality insieme, ma senza bacio.

STEFANO E NICOLETTA - Stefano Bettarini vive la nuova avventura a Temptation Island Vip tra scherzi e risate. Si toglie persino il costume in mare ma la fidanzata Nicoletta Larini non gradisce. Stefano poi ha confidato alle tentatrici di sentirsi il padre della compagna per i 22 anni di differenza d’età. Nicoletta piange e viene consolata da Simona, ex moglie di Bettarini: "Non chiuderti in te stessa e vivi di più la vita a Temptation". "Sono qui per riflettere sul mio amore non per giocare", spiega lei. "Sìì forte. Vivi questa esperienza, troverai le energie" la abbraccia Simona che poi rimprovera Stefano: "Non è facile stare con te".

OTTIMO ESORDIO - “Temptation Island Vip” riaccende il prime time di Canale 5 con una share del 19.85% pari a 3 milioni 450 mila spettatori. Grazie a questo risultato del docu-reality in cui Simona Ventura racconta i rapporti di 6 coppie Vip che mettono alla prova le loro storie d’amore, l’ammiraglia Mediaset si aggiudica il miglior risultato della serata. Sui target pregiatissimi per gli investitori pubblicitari l’ascolto raggiunge audience straordinarie: sui 15-19 anni la share svetta al 36.19% mentre sui 15-24 anni al 36%. In sovrapposizione tra Raiuno e Canale 5 – dalle ore 21:33 (inizio Raiuno) fino alle 23:20 (fine Raiuno) – Canale 5 ottiene e il 17.2% di share mentre Raiuno il 17.5%. Picchi di “Temptation Island Vip”: ore 21:58 4 milioni 455 mila telespettatori mentre alle ore 24:51 share del 34.57%.