Niente lieto fine per le tre coppie ancora in gara a "Temptation Island Vip". Al falò finale non regge quella stellare formata da Valeria e Patrick, per colpa del tentatore Ivan. Dopo un'accesa discussione si sono detti addio anche Ursula e Sossio, mentre Alessandra non può far altro che accettare la decisione del fidanzato Andrea, deluso da quello che ha visto. Record d’ascolti per la finalissima, leader della prima serata con 4.034.000 telespettatori e il 22.42% di share.

Temptation Island Vip ha chiuso in bellezza con record di ascolti: share del 22.42% pari a 4 milioni 034 mila spettatori, che sale al 38% sul target 15-24 anni. Vinta anche la sfida sul web: si classifica il programma più seguito dell'autunno 2018 e la puntata finale ottiene il primo posto nei TT Italia e il secondo nei TT mondo. E' il programma più commentato sui social con 445.600 interazioni complessive su Facebook, Twitter e Instagram.



URSULA E SOSSIO - Dopo 21 giorni separati i fidanzati si ritrovano faccia a faccia e i toni si fanno subito accesi. Sossio accusa la compagna di aver mancato di rispetto a lei e alla sua famiglia, ma lei non ci sta e contrattacca: "Prima di entrare mi hai detto che dovevo essere forte, cosa mi volevi fare ancora? Mi hai fatto soffrire dal primo giorno. Con Sara sembravi tu il tentatore, l'hai corteggiata per venti giorni". Dopo aver visto i rispettivi video con i provocatori, la situazione si fa incandescente e Simona è costretta ad interrompere il confronto per fare il punto con Ursula. "Speravo si accorgesse della mia sofferenza e mi chiamasse per fare il punto, ma così non è stato. Non posso avere un uomo che pensa solo a se stesso. Preferisco uscire da sola ma stare bene" il verdetto di Ursula, che decide di uscire senza di lui. Ad aspettarlo al villaggio c'è Sara, che però non ha buone notizie: "Mi sono affezionata, ma non ho quella spinta per andare oltre".

VALERIA E PATRICK - Per settimane Patrick ha visto la fidanzata Valeria flirtare con il tentatore Ivan, ma durante il falò è lui ad essere messo sotto accusa. "Hai detto cose non vere su di me, che mi hanno fatto soffrire. Non sembra che tu mi voglia bene" spiega la Marini. "Tu vivi in una bolla tutta tua. Non puoi pretendere amore se non lo dai, devi rinunciare a qualcosa" la replica del fidanzato, infastidito dei numerosi video in cui si scambia effusioni con Ivan. Alla fine anche per loro arriva l'addio stellare. "Io voglio un principe, un uomo da amare. Tu non sei adatto" sentenzia Valeria.

ALESSANDRA E ANDREA - Il confronto non inizia bene per la coppia. "Non so se tu abbia la minima idea di quello che io abbia visto" dice Andrea, riferendosi ai video di lei con il tentatore. "Dopo sette giorni ti sei fatta i ca*** tuoi. Non conosco la persona che ho visto là dentro, sono delusissimo". "Io sono cambiata qui per colpa tua. Dopo aver visto come ti comportavi. Lui mi ha ascoltata, mi ha capita e mi ha fatto ridere" la replica della fidanzata. Il problema principale tra i due è la visione del futuro insieme: lei vorrebbe che si cercasse un lavoro stabile per progettare una famiglia, mentre a lui piace fare le serate in discoteca. "Esco da solo" dichiara Andrea, mentre l'ormai ex Alessandra scoppia in lacrime.