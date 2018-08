"Temptation Island": Valentina e Oronzo un mese dopo

"È stata un'esperienza durissima, avrei voluto vivera più serenamente però il mio obiettivo era quello di vedere una persona diversa". Queste sono le prime parole di Valentina, un mese dopo l'avventura a Temptation Island. La ragazza è arrivata mano nella mano assieme a Oronzo, con sollievo di Filippo che scherzando si è detto rassicurato di non dover scendere in Puglia a riprendere il fidanzato. "All'inizio non è stato così - prosegue lei - infatti quando gli ho detto di no ero decisa a finirla lì perché non sarebbe finita a niente. Quando invece mi ha cercato nel secondo falò ho visto che aveva paura di perdermi e allora ho deciso di dargli un'ultima possibilità, perché voglio che mi dimostri quanto mi ha promesso".



Valentina conferma che questo cambiamento si vede, nel fidanzato: è molto presente, parlano di più e, aggiunge con un sorriso, ora si guardano negli occhi. Ora sono veramente in due. Oronzo conferma di essere una persona diversa ma non manca di ammettere che si trovava bene, sull'isola, fino al momento in cui il rifiuto di Valentina gli ha aperto gli occhi: adesso è fermamente intenzionato a sposarla e creare una famiglia assieme a lei.



Non poteva mancare però la domanda di Filippo sulla fantomatica "malattia delle donne" di Oronzo ed entrambi, fra una risata e l'altra, riconoscono che stanno trovando un equilibrio anche in questo. I progetti futuri della coppia sono trasferirsi altrove, aggiunge Oronzo non senza una certa commozione, e poi sposarsi: perché se c'è una cosa che ha capito da questa esperienza è di dover portare a Valentina quel rispetto che lei ha sempre avuto nei suoi confronti. "Non sembra ma è un tenerone" conclude Valentina.