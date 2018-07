"Temptation Island": Valentina dà una seconda possibilità a Oronzo

È durata una settimana la separazione tra Oronzo e Valentina, la prima coppia ad essere scoppiata a Temptation Island. Il comportamento frivolo di Oronzo ha fatto soffrire la fidanzata, che dopo aver orchestrato una finta uscita con Giuseppe per far capire il suo stato d'animo decide comunque non potersi più fidare di lui e sceglie di tornare a casa da sola. Oronzo però non si dà per vinto e chiede un altro falò di confronto per tentare il tutto per tutto e riconquistare Valentina.



Di fronte a Filippo ammette tutti i suoi errori, insultandosi continuamente per il pessimo comportamento avuto e desiderando solo una seconda chance da parte di Valentina. L'attesa è lunga ma alla fine la ragazza accetta questo secondo confronto, dimostrandosi però molto cauta nei confronti del pentimento e delle promesse di Oronzo: vuole certezze, non parole vuote, e nonostante lui continui a rassicurarla sul fatto che da lì in poi non guarderà né penserà nessun'altra, la situazione sembra volgere al peggio. Valentina chiede un po' di tempo per riflettere, aumentando l'incertezza di Oronzo in quella che potrebbe essere l'ennesima tattica studiata per rendergli tutta la sofferenza alla quale l'ha sottoposta non solo sull'isola ma negli anni di fidanzamento. Alla fine, tornata a sedersi al falò, Valentina prende la sua decisione: vuole dare un'altra possibilità a Oronzo. La felicità del fidanzato è palese e Filippo gli ricorda di non venire meno a nessuna delle sue promesse: in tal caso, potrebbe perdere ancora Valentina e questa volta per sempre.