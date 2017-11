Anche se Jessica continua ad essere un problema per la coppia, Veronica e Antonio resistono. Insomma, la questione "corna" (Veronica stessa ha ammesso di averle) è stata superata. E i due escono dal reality mano nella mano. Sara e Nicola che vivono ancora sotto lo stesso tetto stanno facendo di tutto per recuperare il loro rapporto e pare che ci stiano anche riuscendo. E anche Alessio e Valeria si sono riconciliati. Con un bacio caloroso che ha fatto dimenticare in un attimo tutti i dissapori. Causati dalla single Carmen e da quel ormai famoso "cambiamento di percorso". Riccardo e Camilla, invece, che sono usciti subito, stanno sempre insieme.

ASCOLTI BOOM PER LA FINALE - La finale di 'Temptation Island' batte il record assoluto: 3.918.000 spettatori e il 23,42% di share (27,50% di share sul pubblico attivo) e si rivela il programma piu' visto della tv italiana di stagione. Nel corso delle sei puntate andate in onda, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha totalizzato una media di 3.562.000 spettatori pari ad una share del 19,44%. Risultato che cresce ulteriormente sul target pregiato 15/64 anni dove raggiunge una media del 23,14%. Risultati eccellenti anche sui giovanissimi, in media oltre il 40% di share sul target 15-19 anni e il 39,53% tra i 15-34enni. Nel corso dell'ultimo appuntamento, durante i falo' di confronto delle tre coppie rimaste in gioco, 'Temptation Island' ha raggiunto picchi di 4.372.000 e del 34,34%, con punte di oltre il 38% di share sul target 15/64 anni. Leadership incontrastata anche sul fronte social. #TemptationIsland si e' posizionato al primo posto dei TT Italia e Mondo sei serate su sei, raggiungendo un numero complessivo di un milione centomila tweet.