"Temptation Island" tra tradimenti inaspettati, le scuse di Oronzo e il pianto di Gemma

Il nuovo appuntamento riparte proprio dalla prima coppia scoppiata nel corso della scorsa puntata, Oronzo e Valentina. Il ragazzo è disposto a tutto pur di tornare con lei. Piange e si dispera: "Ti amo, sei la donna della mia vita. Scusami per tutto il male che ti ho fatto in 10 anni. Sto malissimo, ho bisogno solo di te", le dice. Valentina è titubante, ma innamoratissima, e alla fine si arrende: "Ti do un’altra possibilità". Tra lacrime e abbracci i due escono dal programma insieme, promettendosi amore eterno.



L'altra coppia sotto analisi del conduttore Filippo Bisciglia è quella formata da Ida e Riccardo, che si sono conosciuti a "Uomini & Donne" sette mesi fa e vivono un momento di crisi. Lei, sconvolta dai comportamenti di lui, riceve dalla produzione un regalo inaspettato: viene raggiunta in spiaggia da Gemma Galgani, accorsa a consolarla. La dama del trono over di "Uomini & Donne" la invita a resistere: "Devi andare fino in fondo" e le regala un peluche, sperando che le porti fortuna. Intanto Riccardo è messo alla prova con vari video nel "Pinneto" e le attenzioni del single Davide nei confronti di Ida lo fanno adirare: "Lei è la donna della mia vita, voglio dei figli da lei. Ma sono sette mesi che stiamo insieme, ci vuole tempo. E lei non capisce, mi mette in cattiva luce", e si sfoga lanciando bottiglie e ribaltando lettini, fuma nervosamente. Intanto la fidanzata, che al falò vede Riccardo amoreggiare con Stefanì resta sconvolta: "Non è l’uomo che voglio" sbotta. Alla fine lui ha chiesto il confronto: sapremo come è andata a finire settimana prossima.



Lara e Michael sembrano invece al capolinea. Sono fidanzati da due anni e mezzo ma ancora lontani da un rapporto maturo. Lei sbandiera di essere stata tradita dal compagno poco prima dell’inizio deklla trasmissione. Lui si giustifica: "Lara ha raccontato che l’ho tradita due volte, cosa che aveva promesso di non dire", e spiega il suo comportamento: "L’ho fatto perché da novembre lei non viene più a letto con me e io non ho più avuto desiderio di provarci, non riesco a chiedere. A letto mi annoia".



SECONDA PUNTATA DA RECORD - La seconda puntata ha vinto il prime time con uno degli ascolti più alti di tutte le edizioni: 3.885.000 spettatori e il 21.46% (24.55% di share sul pubblico attivo). Il docu-reality di Canale 5 ha toccato picchi di oltre 4.300.000 di spettatori e del 35.8% di share. Numeri record anche tra i giovanissimi: 41.2% di share sul target 15-19 anni e 41.1% sui 15-24enni. Leadership incontrastata sul fronte social; su Twitter l'hashtag ufficiale del programma #TemptationIsland si è aggiudicato la prima posizione delle TT Italia e mondo.