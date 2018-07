"Temptation Island": prima puntata tra lacrime, gelosie e primo addio

Allo sbarco sull'isola, Oronzo, fidanzato di Valentina, pensava di essere approdato in paradiso, circondato da ragazze provocanti. Appena separato dalla sua partner si è scatenato. Alla ragazza sono arrivati così tre video in cui il suo lui si dava un gran da fare con diverse single. Valentina è crollata subito, piangendo e sbottando: "Mi fa schifo". Alla fine si è fatta convincere dalle altre fidanzate a inscenare una finta uscita con il single Giuseppe. E quando Oronzo ha visto il filmato è stato accecato dalla rabbia e dalla gelosia: "Ora inizio a giocare, inizio a sbagliare. Ho visto cose che non mi sono piaciute".



Ma la mattina dopo ha deciso di chiedere di incontrare la sua ragazza nel primo falò di confronto di questa stagione. Il playboy in lacrime si è pentito degli errori commessi, dicendo a Valentina "Mi manchi follemente" e cercando una scusa: "Ho la malattia per le belle donne!”. Ma la ragazza, in lacrime, ha risposto alla domanda di rito di Bisciglia ("Torni a casa da sola o con il tuo fidanzato?"): "Vado da sola, ho una dignità!". Oronzo non si è voluto arrendere: "Me la vado a riprendere, fuori!".



Ma anche tra le altre coppie sono emersi subito i primi problemi. Raffaela ha notato la complicità di Andrea con Teresa: lui ha rivelato alla tentatrice che dopo sette anni non è sicuro di amare la fidanzata, forse è rimasto insieme a lei solo per abitudine. Invece Martina ha dovuto assistere a un video in cui Gianpaolo flirtava con una ragazza single e la sua reazione non si è fatta attendere: "Sembra un bambino lasciato al parco giochi allo stato brado". Tra Giada e Francesco il problema è la gelosia. Lui è riamsto molto scosso nel vedere un filmato in cui Giada socializzava con alcuni single.



Il colpo di scena però è arrivato nel finale: le immagini hanno annunciato l’arrivo sull'isola della regina di "Uomini e donne", Gemma Galgani, per portare conforto all’amica Ida...



DEBUTTO RECORD - Il programma è stato il più visto della serata e ha segnato il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, aggiunge che si tratta del "miglior debutto di sempre per 'Temptation Island'". "Un debutto record - si legge nella nota - in tv e sui social, che conferma come la trasmissione sia una delle più attese dell'estate televisiva degli italiani, e un vero e proprio cult. Complimenti e grazie a Filippo Bisciglia, alla produzione Fascino e a tutto il team di lavoro artistico e produttivo".