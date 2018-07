"Temptation Island", nuove rivelazioni nel terzo appuntamento del reality

Tante sorprese e colpi di scena nel terzo appuntamento di "Temptation Island", in onda lunedì 23 luglio in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è giunto a un vero e proprio punto di svolta: per due coppie sarà tempo di un confronto finale, con nuove rivelazioni che scuoteranno gli animi di alcuni di loro.