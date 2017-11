"Temptation Island", Nicola svela: "Ho riconquistato Sara con una sorpresa in piena notte"

Il calciatore ha partecipato al reality per mettere alla prova la fidanzata, ma alla fine è stato lui a cadere in tentazione. Una sbandata che gli è costata cara, ma dopo la fine del programma ha fatto di tutto per farsi perdonare: "Una notte non riuscivo a dormire e sono andato a casa sua. Per strada ho visto una casa da cui pendevano delle rose, così mi sono arrampicato per prenderle e mi sono graffiato tutto. Sono arrivato da Sara sanguinante e lei mi ha detto 'Sei pazzo!'. E io 'Lo so, ma non so più che fare per farti capire che ti amo' ".