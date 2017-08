25 luglio 2017 14:08 "Temptation Island", Nicola e Sara ai ferri corti La coppia lascia il programma nella penultima puntata ma i due continuano a vivere da separati in casa...

In finale, a "Temptation Island", arrivano tre coppie: Francesco e Selvaggia, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica. La penultima puntata, infatti, non ha risparmiato colpi di scena. In cui Nicola e Sara sono stati i veri protagonisti. Le attenzione di lui per la tentatrice Antonella non sono piaciute a lei. Che ha chiesto subito un confronto con tanto di falò. I due sono usciti separati dal programma ma...

Sara non riesce a trattenere la rabbia per il comportamento del compagno, gli rimprovera l'atteggiamento poco rispettoso nei suoi confronti e mostra tutta la sua gelosia. D'altronde Nicola ha esternato tutta la sua voglia di evadere con la tentatrice e i video non mentono. Così la fidanzata decide di lasciarlo. Ha bisogno di fare chiarezza, non può continuare a stare con una persona che non ha le idee chiare. E la coppia scoppia. Ma non è tutto. Perché Filippo Bisciglia va a trovare i ragazzi un mese dopo la fine delle registrazioni. Continuano a vivere insieme, ma da separati in casa. Con lui che sta cercando di recuperare chiedendo continuamente scusa. Ci riuscirà?