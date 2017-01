"Temptation Island", nella terza puntata resa dei conti tra Mariarita e Luca

Il terzo appuntamento con "Temptation Island" andrà in onda venerdì su Canale 5 dopo il cambio di programma di martedì. Nella puntata del docu-reality Mariarita si chiarirà davanti al falò con il suo Luca, dopo aver visto lo speciale feeling che si è instaurato con la tentatrice Irene. Lacrime amare anche per Roberta, che ha visto il compagno Flavio avvicinarsi sempre più a Diana. Si riappacificheranno o si diranno addio per sempre?