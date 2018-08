"Temptation Island", Martina Sebastiani "in love" con il tentatore Andrea

Prima Martina e Andrea sono stati in vacanza a Ibiza in compagnia anche di un'altra protagonista del reality, Lara, pure lei single dopo aver lasciato l'ex fidanzato Michael durante il programma condotto da Filippo Bisciglia.



Poi, proprio durante il soggiorno nell'isola delle Baleari, i due hanno postato sui social due scatti che li vedevano molto "vicini": lei nuda in una vasca da bagno e lui al suo fianco che la fissava: "Allora se mi guardi così, in qualche modo andrà tutto bene" aveva scritto la Sebastiani su Instagram.



Tutti gli indizi, insomma, lasciavano presagire al fatto che una nuova coppia stesse nascendo. E intanto Gianpaolo Quarta, l'ex di Martina, sta vivendo un'estate da single. Dopo la fine del reality aveva condiviso, sempre su Instagram, una dedica sentita per l'ormai ex fidanzata: "A volte i momenti migliori e peggiori della nostra vita possono coincidere. Questo è il paradosso di un addio. Purtroppo è finita nel peggiore dei modi, la colpa credo non sia di nessuno. Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo nessun rancore. Spero che tu possa trovare la felicità e ti auguro tutto il meglio dalla vita. Grazie Martina Sebastiani, grazie Temptation Island".