"Temptation Island": Martina e Gianpaolo un mese dopo

"Sono stata molto male durante il falò perché non è mai bello chiudere una storia così". È Martina la prima a fare un riassunto della sua vita un mese dopo il termine del programma. "Gianpaolo è stata un persona importantissima nella mia vita, l'ho amato molto e per questa storia ho fatto di tutto, ma i problemi che già avevamo prima di entrare si sono solo accentuati in questi ventuno giorni di percorso. Forse non avevamo il coraggio di prendere una decisione tanto forte, ma arriva un momento in cui bisogna prendere coraggio e a me questa esperienza è servita soprattutto a questo".



Martina e Gianpaolo si sono rivisti qualche giorno dopo Temptation Island e nonostante la sofferenza stanno adesso cercando di riprendere in mano le loro vite. C'è spazio anche per il single Andrew nelle parole di Martina, che lo ha visto come un punto di riferimento e sente spesso da quando è tornata a Roma. "Sicuramente ci rivedremo ma per il momento come amici, perché prima di condividere con qualcun altor è necessario stare bene con se stessi".



Filippo parla poi con Gianpaolo, che si dimostra forse più provato di Martina. Ricorda i cinque anni passati assieme, ammette che gli manca tutto di lei, che era la sua spalla forte sulla quale adesso non può più appoggiarsi. "È stato orrendo, doloroso, vederla preparare le valigie per andare via ma riguardando adesso a quello che è stato, è giusto così. Si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace". Gianpaolo racconta di aver parlato con Martina della loro situazione ma, a differenza sua, di non essere partito con il piede di guerra, di non essersi giustificato per i suoi comportamenti. "Non l'ho mai attaccata e nemmeno giudicata, a differenza sua che è ottima a giudicare".



Nonostante i trascorsi, Gianpaolo dice di credere ancora nell'amore e di voler ricominciare, riprendere in mano la sua vita per poter un giorno chiamare Martina con serenità e chiederle semplicemente come sta. "Perché se sono la persona che sono, lo devo anche a lei".