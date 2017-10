"Temptation Island", Mariarita e Luca alla resa dei conti

A "Temptation Island" iniziano ad esserci i primi ripensamenti tra le coppie. Nella terza puntata, in onda martedì su Canale 5, Mariarita si chiarirà davanti al falò con il suo Luca, dopo aver visto lo speciale feeling che si è instaurato con la tentatrice Irene. Lacrime amare anche per Roberta, che ha visto il compagno Flavio avvicinarsi sempre più a Diana. Riusciranno a riappacificarsi o si diranno addio per sempre?