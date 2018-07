"Temptation Island", le coppie a confronto e... Gemma Galgani agita le acque

Dopo il grande successo della prima puntata, torna lunedì 16 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, " Temptation Island ", il docu-reality più seguito dell'estate. Nella seconda puntata le coppie proseguiranno il loro percorso tra dubbi e ripensamenti. E, ad agitare le acque già poco tranquille dei rapporti di coppia, arriverà una sorpresa: Gemma Galgani sbarcherà in Sardegna con una missione molto speciale.

Come sempre sarà Filippo Bisciglia a fare da guida in questo viaggio all'insegna delle emozioni. Nella seconda puntata nuovi falò, nuove reazioni e sentimenti in discussione spingeranno qualcuno a richiedere confronti immediati. E sicuramente l'arrivo della dama di "Uomini e donne" non renderà le cose più tranquille.