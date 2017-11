"Temptation Island", l'estate sexy delle tentatrici Desirée e Antonella

A " Temptation Island " non sono riucite a far scoppiare le coppie, ma poco importa. Antonella Fiordelisi e Desirée Maldera (rispettivamente tentatrici dei fidanzati Nicola e Francesco) si stanno godendo la loro sexy estate da single tra gite in barca e feste in discoteca. "Amo l'amicizia che ti coccola il cuore. Amo la verità. Amo il bene E sono felice di averti incontrata" la dedica di Desirée alla compagna di scorribande.

Tante risate e molta complicità tra la mora e la bionda, che a Positano fanno girare la testa con le loro curve mozzafiato. Davvero difficile non notarle e anche a "Temptation Island" i fidanzati non sono rimasti indifferenti alle belle tentatrici. Desirée ha cercato di mettersi tra Francesco e Selvaggia, ma ha poi fatto marcia indietro una volta capito quanto fossero legati l'uno all'altra. Anche Antonella, dopo aver fatto girare la testa a Nicola, ha vissuto con molta serenità il suo ritorno dalla fidanzata Sara.



A giudicare dalla cartoline pubblicate sui social se la spassano alla grande anche da single. Tra scatti in spiaggia, cenette a base di sushi e lunghi bagni in piscina non hanno davvero tempo da dedicare agli uomini.