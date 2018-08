E’ il momento del confronto tra Raffaela e Andrea: i due hanno avuto dei percorsi molto diversi a “Temptation Island”. Se il ragazzo, infatti, non ha mai ricevuto nemmeno un video dei possibili atteggiamenti compromettenti della propria fidanzata, lei ha dovuto guardare le immagini del proprio compagno tra le braccia della single Teresa.



Questa loro differenza viene subito sottolineata da Raffaela: “Dopo 7 anni mi hai deluso tanto: io sono entrata qua dentro per togliermi i dubbi, tu me ne hai fatto venire altri cento”. La gelosia, le insicurezze e i dubbi sul comportamento del fidanzato non sono svaniti, anzi, Raffaela continua a sentirsi tradita.



Andrea, cerca di rassicurarla: “Io non sono andato oltre perché sono innamorato di te”, la frase però produce l’effetto opposto di quello voluto. La ragazza, infatti, ribatte: “Ma hai sbagliato modo per farmelo capire, lo capisci o no? Questa era l’ultima occasione per farmi capire che ero la donna giusta per te ed hai rovinato tutto “.



Andrea, però, non rinuncia alla sua fidanzata e cerca in tutti i modi di convincerla a continuare la loro storia d’amore: “Perché credi che non ci siamo mai lasciati? Perché ci amiamo troppo”. “Tu cosa vuoi?” controbatte Raffaela e lui le risponde: “Io voglio te, tutta la vita”. Lentamente Andrea recupera la fiducia di Raffaela tanto da riuscire a rimetterle al dito l’anello che le aveva regalo in segno di amore. Così, i due si ritrovano e si allontanano felici ed insieme ancora più innamorati di prima.