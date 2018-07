"Temptation Island", i primi a lasciarsi sono Oronzo e Valentina

Valentina ed Oronzo non riescono a superare la propria gelosia e i tradimenti di lui e diventano la prima coppia a lasciarsi a pochi giorni dall'inizio della quinta edizione di "Temptation Island".



"Io la amo troppo": è così che il ragazzo pugliese vuole chiarisce il perché ha deciso di chiedere il falò di confronto con la sua fidanzata. Tra i due, infatti, fin dall'inizio sembra essere scoppiata una profonda crisi.



I primi filmati ad essere visionati dalla coppia sono quelli di Oronzo che, al falò, è subito accusato da Valentina di aver tentato di sedurre le altre ragazze single, ma lui si difende: "Lo sai che ho la 'malattia delle donne'". Una scusa, che di certo non convince la compagna che ribatte: "Sono cinque anni che mi fai soffrire".



Poi è il turno dei video di Valentina e della sua uscita con il single Giuseppe: "Era uno scherzo per farti capire come mi sento. Io non mi posso più fidare di te", spiega la ragazza. Oronzo, però, non si scoraggia e cerca di conquistare la sua fidanzata: "Io ti amo: vuoi buttare così dieci anni?".



Valentina, però, è troppo ferita per poterlo perdonare e così, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia: "Come vuoi tornare a casa?", risponde: "Da sola". Due parole che mettono, almeno per ora, la parola fine ad una storia d'amore durata dieci anni.