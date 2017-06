"Temptation Island", già alla prima puntata le coppie... scoppiano

E' appena partito " Temptation Island " - il reality in onda su Canale5 il lunedì in prima serata - ma già le coppie scricchiolano . Se Selvaggia è ai ferri corti con Francesco, reo di averla tradita, non è migliore la situazione tra Riccardo e Camilla . Nella coppia c'è aria di crisi, complice il massaggio sensuale di Simona a Riccardo; Camilla assiste impotente e scoppia in lacrime . Colpo di scena tra Valeria e Alessio , che confida alla compagna di non essere preso. Lei lo scarica: " Uscirò qui da sola ".

Aleggiano dubbi sul rapporto tra Francesca e Ruben. Lei non è davvero convinta che la relazione possa durare, a differenza di lui. Ruben è infatti determinato e dichiara: "Devo dimostrare a lei, ma soprattutto a me stesso, che valgo". Antonella, la bella tentatrice 19enne, si inserisce tra Nicola e Sara: quest'ultima accusa il compagno di non aver voluto ballare assieme a lei durante il falò, mentre lui è preoccupato per l'intesa nata tra la compagna e il tentatore Andrea Melchiorre. Nicola, in proposito, esprime il suo disappunto: "Non me l'aspettavo".