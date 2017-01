"Temptation Island": Gabriella ed Ernesto in crisi per colpa dei genitori

"Non posso entrare nel locale di Ernesto, solo dopo l'1.30 quando on ci sono più i suoi genitori - ha raccontato la ragazza - perché loro non mi vogliono vedere. E il mio fidanzato non ha il coraggio di imporsi. Il padre è una testa di ca..o. Per loro sono un problema. A me però loro non interessano proprio".

Ernesto naturalmente non ha gradito le dichiarazioni della dolce metà e si è detto pronto a lasciare l'avventura: "Gabrielle non avrebbe potuto fare peggio di così. Lei non sa cosa è il calore di una famiglia, non riesce a capire quanto i miei genitori abbiano fatto per me. E' una persona che distrugge tutto quello che le sta intorno. Posso dire ufficialmente che il nostro percorso può anche finire qui. Lei si è fatta terra bruciata intorno, l'unico che le era rimasto vicino sono stato io. Per me è finita". Coppia scoppiata? Lo scopriremo la prossima settimana quando ci sarà il confronto.