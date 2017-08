"Temptation Island", Francesca e Ruben si divertono da single

Sono usciti da " Temptation Island " separati e adesso Francesca e Ruben si stanno godendo la loro estate da single. Lui su Instagram pubblica una foto in discoteca mentre lei, in un locale milanese, si confessa tra una risata e l'altra in una diretta Facebook con lo youtuber Gordon. Nessuno dei due sembra sentire la mancanza dell'altro e Francesca si prende anche un po' in giro: "Alla fine l'unica polla qui sono io!".

Nessun rancore per l'ex "pollo", tanto che Francesca gli manda anche un bacio e propone di cercare un nuovo nomignolo per lui dopo la sua rivincita: "Adesso che non è più un pollo bisogna trovargli un nuovo soprannome..."



La bergamasca durante "Temptation Island" ha deliziato i telespettatori con le sue perle di saggezza e su Facebook ha fatto la classifica delle migliori: "Al primo posto 'sogno un futuro top', mentre in seconda posizione 'non faccio la figura della polla che sta con il pollo, vi pare?'. Al terzo posto invece c'è 'tutti i morosi delle mie amiche hanno l'azienda'. Che tra l'altro non è neanche vero...".