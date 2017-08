"Temptation Island", Francesca e Ruben alla resa dei conti

La quarta puntata di "Temptation Island", in onda questa sera su Canale 5 in prima serata, si preannuncia rovente. E' il momento del confronto per Francesca e Ruben, dopo che lui ha finto di avvicinarsi ad una provocatrice per farla ingelosire. La fidanzata sembra esserci cascata in pieno ed è pronta per la resa dei conti davanti al falò. Incertezze anche per Selvaggia e Francesco, a causa dei comportamenti di lei...