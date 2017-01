"Temptation Island", Emanuele e Alessandra si sposano: l'annuncio a "Uomini e Donne"

" Temptation Island " aveva messo a dura prova il loro amore , ma Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis sembrano aver superato il test a pieni voti. La coppia napoletana protagonista della seconda edizione del docu-reality di Canale 5 ha annunciato le nozze a " Uomini e Donne ", nella puntata in onda lunedì 9 novembre. Presente in studio Fabiola , la single che aveva compromesso il loro legame oggi corteggiatrice del programma di Maria De Filippi .

Emanuele e Alessandra erano stati ospiti di "Uomini e Donne" lo scorso settembre, proprio per un confronto con Fabiola Cimminella, la single che aveva minato la loro relazione durante "Temptation Island", appena diventata una delle nuove corteggiatrici del programma.



Ora la coppia napoletana è tornata nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi per annunciare il matrimonio, che verrà celebrato il 15 giugno 2016, e invitare la stessa conduttrice. "Sono molto contento. E' stata una cosa normale, che è venuta da sé. Da quando siamo tornati abbiamo avuto l'esigenza di stare sempre di più insieme e di condividere più cose", ha detto Emanuele.



"Se potessi, consiglierei 'Temptation Island' come terapia di coppia, anche se sono stata molto paziente. Il programma ti porta ad unirti di più, superati gli ostacoli", ha detto Alessandra, pronta al matrimonio, nonostante la giovane età (ha 23 anni), ma non per i figli. "Per questo Emanuele mi dovrà aspettare, devo ancora crescere", ha detto la ragazza.