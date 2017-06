"Temptation Island", ecco le sei coppie che si mettono alla prova

Tutto è pronto per il 26 giugno, in prima serata su Canale 5, quando tornerà l'atteso reality dell'estate "Temptation Island". Sei nuove coppie verranno separate per 21 giorni in Sardegna. I fidanzatini verranno tentati da 26 single. "Tv Sorrisi e Canzoni" svela in anteprima i nomi e i volti dei protagonisti con le loro storie.