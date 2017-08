"Temptation Island", Camilla e Riccardo di fronte al bivio

Dubbi e ripensamenti mettono in crisi le coppie di " Temptation Island ". Distanti uno dall'altra e attorniati dalle provocazioni dei single, Riccardo e Camilla sono i primi ad entrare in crisi. E' il fidanzato a voler comunicare urgentemente con la ragazza e di fronte al falò i discorsi sono più seri che mai. Riccardo non ha gradito balli e giochi ravvicinati, che hanno fatto venire meno la fiducia. Sarà un addio o una nuova partenza per loro?

Ma la coppia di "Uomini e Donne" non è l'unica sull'orlo di scoppiare. Anche Valeria, dopo cinque anni al fianco di Alessio, si è vista crollare il mondo addosso quando lui si è appartato con la provocatrice Carmen. La fidanzata Francesca, invece, pare essere sempre più distante da Ruben. La ragazza ha deciso di mettersi in gioco perché non è sicura dei sentimenti che prova per lui. Per ora di certo non sembra sentirne la mancanza, distratta com'è dai muscolosi tentatori...