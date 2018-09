"Temptation Island", Andrea Zenga: "Alessandra di me si può fidare"

"Voglio dimostrarle che di me si può fidare...". Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter, partecipa a "Temptation Island" per sconfiggere la gelosia morbosa della fidanzata. Così ha deciso di mettersi in gioco con la bella Alessandra Sgolastra nel reality che partirà prossimamente in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà Simona Ventura.