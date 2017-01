26 giugno 2015 "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice Tra lʼex tronista e provocatrice cʼè feeling, la fidanzata è solo un ricordo. Boom di ascolti per la prima puntata

A "Temptation Island" iniziano i primi avvicinamenti 'pericolosi'. A cadere in tentazione è l'ex tronista Amedeo, fidanzato con Alessia, che sembra aver trovato il giusti feeling con la sua tentatrice. Salvatore non riesce proprio a stare lontano dalla sua Teresa e... tenta la fuga! Aurora invece non è sicura di volere Gianmarco al suo fianco e cede al fascino del provocatore.

"Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice 1 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 2 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 3 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 4 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 5 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 6 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 7 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 8 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... AMEDEO E ALESSIA 9 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 10 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... SALVATORE E TERESA 11 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 12 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... GIANMARCO E AURORA 13 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 14 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... MAURO E ISABELLA 15 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 16 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... EMANUELE E ALESSANDRA 17 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 18 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... DARIO E CLAUDIA 19 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... 20 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa "Temptation Island", Amedeo dimentica Alessia e gioca con la tentatrice L'ex tronista è già attratto dalla bella provocatrice e la sembra giù aver scordato di essere fidanzato. Salvatore invece lontano dalla sua Teresa e scappa... leggi dopo slideshow

Amedeo gioca in acqua con la tentatrice e poi si sdraia vicino a lei sulla spiaggia, flirtando e cercando continuamente il contatto fisico. La provocatrice non crede che sia innamorato "un uomo innamorato non si comporta così. La loro è una storia freschissima, solo una frequentazione". Delusa Alessia, che intorno al falò ha assistito a distanza agli approcci del fidanzato: "Mi ha fatto schifo. Me lo sarei aspettato se non ci fossero state cose importanti tra di noi, ma dopo quello che abbiamo passato...".

Di tutt'altro tenore l'esperienza di Salvatore e Teresa, anche loro coppia di "Uomini e Donne". Mentre lei abbraccia il cuore di peluche a letto, lui fa di tutto per vederla. Dopo aver visto un filmato in cui altro provocatore è entrato nella camera di una delle ragazze, Salvo parte alla carica e scappa dal villaggio in cui è recluso con gli altri fidanzati. Alla sicurezza non resta altro da fare che inseguirlo e cercare di calmarlo...