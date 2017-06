26 giugno 2017 10:30 "Temptation Island" al via, chi vincerà tra amore e tentazione? Il docu-reality riparte stasera su Canale 5. Al timone Filippo Bisciglia

Al via stasera su Canale 5 "Temptation Island", il docu-reality che metterà alla prova l'amore di sei coppie. I fidanzati si sono salutati per l'ultima volta, prima di separarsi per raggiungere il villaggio dei single. Baci, abbracci, lacrime e tante promesse per i piccioncini che sembrano tutti felici e innamorati. Le tentazioni, però, sono dietro l'angolo... riusciranno ad evitarle?

Sei coppie tutte diverse una dall'altra, che hanno deciso di testare la solidità del rapporto o di capire meglio a che punto è la loro relazione. I più giovani sono Riccardo (21 anni) e Camilla (19 anni), sono fidanzati da sei mesi e sono entrambi molto gelosi. Vogliono imparare a gestire questo aspetto della loro relazione e i provocatori sono pronti a dar loro "una mano".



Sara (21 anni) e Nicola (35 anni) stanno insieme da cinque anni e sono quelli con la differenza di età maggiore. Nicola è stato l'unico uomo di Sara, mentre lui ha un passato da latin lover. Proprio per questo lei non si fida ancora del tutto e vuole metterlo alla prova.



I trentenni Valeria e Alessio sono arrivati ad una svolta, dopo cinque anni insieme. Lei vorrebbe far crescere il rapporto, con matrimonio e figli, mentre lui non si sente ancora pronto per fare questo passo. L'esperienza a "Temptation" riuscirà a fargli prendere una decisione?

Antonio (35 anni) e Veronica (27 anni) sono fidanzati da un anno e mezzo. Lui ha due figli, avuti da due donne diverse, e vuole capire se lei sia pronta ad accettare il suo passato che è molto presente nella loro relazione.



Dopo un tira e molla durato due anni, Francesca e Ruben hanno deciso di fare chiarezza nel loro rapporto. La più dubbiosa è lei, che in passato l'ha già lasciato e non è sicura di essere innamorata di lui.



Infine ci sono Selvaggia e Francesco, che sono quelli più a rischio. Insieme da cinque anni, litigano spesso e sono stati vicini alla rottura per colpa di un tradimento di lui. Temptation Island li farà riavvicinare o decreterà la fine della coppia?