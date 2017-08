11 luglio 2017 13:54 "Temptation Island 2017", Nicola e Sara sempre più in crisi Nella terza puntata diventa forte la complicità del 34enne con la single Antonella, mentre la sua compagna si avvicina ad Andrea

Nella terza puntata di "Temptation Island" si delinea con ancora più forza la crisi tra Sara e Nicola. Lui appare sempre più attratto dalla single Antonella, con la quale risate, scherzi e complicità di certo non mancano. Sara, più che mai delusa, non può far altro che assistere impotente ("No comment"), ma sembra decisa a chiudere il rapporto con Nicola.



A questo punto è la stessa Sara a passare al contrattacco: visto che il suo Nicola si sta sempre di più allontanando da lei, non perde occasione per divertirsi con il single Andrea, fumando e ballando. Il suo compagno non la prende bene, e sbotta: "Non è la piccolina che ho cresciuto io". Come mai i due stanno "scoppiando"? Per i più maligni, il vero problema - di cui si chiacchierava già prima dell'inizio di "Temptation Island" - è l'età: 34 anni lui, 21 anni lei.