"Temptation Island", 12 fidanzati mettono alla prova il rapporto di coppia

5 di 8 Ufficio Stampa Mediaset

Ufficio Stampa Mediaset

Temptation Island, ecco i fidanzatini che saranno tentati...

LUDOVICA VALLI (19 ANNI, REGGIO EMILIA) FABIO FERRARA (25 ANNI, CASERTA) Si sono conosciuti durante l’ultima edizione di “Uomini e Donne” dove lei era la tronista e lui il corteggiatore. Dal giorno della scelta, il 12 Aprile 2016, sono sempre stati insieme. Tra i loro progetti futuri rientra anche quello della convivenza, ma non vogliono bruciare le tappe, perché credono che le cose fatte con calma e ben pensate siano quelle che riescono meglio. Ludovica ha trascorso alcuni mesi a casa di lui a Caserta per accudirlo in seguito ad un intervento al piede. Ludovica è una web influencer e promuove alcuni capi di abbigliamento sui social. Fabio è neo laureato in economia in cerca di occupazione. Ludovica è rimasta colpita da Fabio fin dal primo momento che l’ha visto nello studio di “Uomini e Donne”, è molto innamorata e per dimostrargli il suo amore lo riempie di mille attenzioni. Fabio, razionale e ponderato, è invece più schivo e restio ai grandi gesti plateali. Entrambi hanno avuto solo una storia importante prima di questa. A far accendere la scintilla in Ludovica sono stati gli occhi di Fabio, lo sguardo particolare, in grado di comunicare anche senza parole. Fabio è stato invece conquistato dalla dolcezza e dalla testardaggine di Ludovica, in grado di abbattere anche il muro di diffidenza dietro il quale lui stesso si era barricato per non soffrire più per amore. Lui crede di non essersi mai sentito amato come lo ama Ludovica. Insieme si divertono molto, condividono hobby e passioni. Si definiscono complementari perché Ludovica riesce a tirar fuori la parte allegra e spensierata di Fabio, mentre Fabio ha il compito di responsabilizzare Ludovica, di indole molto ribelle. Tra i due la più gelosa è sicuramente lei, non tollera neanche che lui guardi le altre. Alla base dei loro litigi infatti c’è la gelosia di lei che diventa a volte ossessione. Per Ludovica partecipare a Temptation Island significa mettere alla prova la propria gelosia e capire se può fidarsi fino in fondo di Fabio. Mentre per lui è un modo per far capire a Ludovica, una volta per tutte, che la sua fiducia è ben riposta.