"Teen Wolf", Colton Haynes vuole tornare per il gran finale

Belle sorprese in arrivo per i fan di Colton Haynes, attore delle serie tv "Teen Wolf" e "Arrow". Il 28enne attraverso un video pubblicato su Facebook ha infatti confermato "di essere stato invitato di nuovo ad apparire in entrambe le serie. Spero tanto che si riesca a combinare con i miei impegni, mi dispiacerebbe molto non poter ritornare a Teen Wolf per l’ultima stagione. Loro sono una famiglia per me".