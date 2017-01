2 febbraio 2015 "Teen mom", Farrah Abraham inserita nel cast della nuova serie Dopo l'esperienza nel porno, la 23enne starlette del reality show di Mtv torna in tv insieme alle altre madri teenager Amber, Maci e Catelyn Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:11 - Farrah Abraham torna a essere una “Teen mom”. La protagonista della prima stagione del reality show di Mtv dedicato alle mamme teenager, parteciperà a “Teen Mom O.G.”, nuova serie che la vedrà coinvolta insieme alle compagne della prima avventura Macy, Catelyn e Amber. “Sono così felice di tornare in tv”, ha dichiarato la Abraham, che dopo l'esperienza televisiva si era lanciata nel mondo del porno.

Farrah Abraham riparte da dove aveva iniziato. Dopo aver guadagnato oltre un milione di dollari con il film hard Farrah Superstar: Backdoor Teen Mom, la 23enne torna in tv nella nuova serie dello show di Mtv, che mostrerà quanto siano cambiate le quattro "Teen mom" della prima stagione, due anni dopo la conclusione del loro percorso televisivo nel 2012. “O.G.” sta infatti per “Original Girls” e il tentativo del network è quello di mostrare l'evoluzione umana delle quattro ragazze.



Inizialmente la Abraham non era stata inclusa nel cast e pare che anche le “colleghe” non vedessero di buon occhio il suo rientro. Mtv ha però deciso di ricomporre la line-up originale, sostenendo che la presenza di Farrah è utile a bilanciare le quattro storie e assicurando che le controversie nate sulla sua partecipazione emergeranno anche nello show.



Dal canto suo la Abraham, che era apparsa in tv per la prima volta nel 2009, con 16 and Pregnant, garantisce che il suo ritorno è “per il bene di Sofia”, la figlia di 5 anni già protagonista con lei della prima avventura sul piccolo schermo. “Non so se mi avvantaggia essere in televisione, perchè la mia carriera andava meglio lontano da Teen Mom”, ha detto la Abraham “Però penso che questa sia una buona occasione per Sofia e il suo futuro”.