"Task Force 45 - Fuoco Amico", Raoul Bova diventa soldato per fiction

Ruolo d'azione per Raoul Bova, che nei panni del maggiore Enea De Santis dovrà affrontare i talebani per "Task Force 45 - Fuoco Amico". L'attore in queste settimane è impegnato su set della fiction al fianco della bella Megan Montaner, che dopo il successo de "Il Segreto" interpreta una donna afghana che si innamora di lui. Le riprese termineranno a settembre, ma su Facebook sono già spuntate le prime immagini in diretta dal set...