"Tamarreide", morto l'ex concorrente Maicol Segoni

E' deceduto al policlinico Le Scotte di Siena Maicol Segoni , noto al grande pubblico per aver partecipato nel 2012 al docu-reality di Italia 1 "Tamarreide". Il 34enne era alla guida della sua auto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'altra vettura che veniva nell'opposta direzione di marcia. Sul posto era intervenuto il 118 e, dopo il trasferimento nell'ospedale di Siena, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Maicol Segoni era un attore e doppiatore, nel suo curriculum anche comparse in alcune fiction, sit-com e un piccolo ruolo nel film "Io e Marilyn" di Leonardo Pieraccioni. Amici e conoscenti lo hanno salutato per l'ultima volta sulla sua pagina Facebook dove, dopo la scomparsa di entrambi i genitori nell'ultimo anno, condivideva spesso pensieri malinconici.



L'ULTIMO MESSAGGIO SOCIAL - L'ultimo post risale al 2 agosto, dove confessava " Entro poco su fb...Vedo tante foto di persone felici[...] Io non ho niente di tutto ciò, ma stranamente non provo invidia, provo solo un po' di felicità per loro [...] Sono triste e disperato ma almeno vedo gente felice e sono un po' meno demoralizzato".