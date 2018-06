"Taken", la seconda stagione sbarca su Mediaset Premium

"Taken" torna in tv con la seconda stagione che debutta in prima visione assoluta dal 5 luglio su Mediaset Premium Crime. La serie thriller prodotta da Luc Besson è un prequel dell’omonima saga cinematografica con protagonista Liam Neeson. Clive Standen interpreta un ex berretto verde in cerca di vendetta dopo una tragedia personale che lo porterà nelle trame di un gioco pericoloso della CIA.