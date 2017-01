“Tacco 12!... Si nasce!”, su La5 al via lo show dedicato alle scarpe

E' tutto pronto per la nuova edizione di " Tacco12!...si nasce ", lo show dedicato al mondo delle scarpe, da sempre sogno e ossessione per la maggior parte delle donne. Otto nuove puntate, in onda su La5 dall'8 giugno in seconda serata, in cui le concorrenti si sfideranno a colpi di sandali e tacchi a spillo. Alla guida, in questa nuova edizione, una padrona di casa d'eccezione: Cristina De Pin .

In ogni puntata tre ragazze 'shoes addicted' si sfideranno a colpi di stile per completare l'outfit perfetto per un evento, un'occasione diversa in ogni puntata. La migliore delle tre potrà aggiudicarsi il meraviglioso modello Tacco12 che avrà scelto.



La scelta della calzatura perfetta è affidata alla responsabilità e al buon gusto delle tre concorrenti che vivranno il sogno di poter decidere, in uno studio stracolmo di bellissime scarpe, quali indossare per l'occasione stabilita.



A due imprenditrici del mondo della moda, Nenella Impiglia e Alessandra Moschillo, il compito di valutare l'abbinamento migliore. Insieme a loro in giuria ci sarà in ogni puntata una special guest: una donna del mondo dello spettacolo, della moda o dello sport che valuterà insieme agli altri giudici le scelte di stile delle protagoniste in gara. Chi delle tre concorrenti riuscirà ad aggiudicarsi la scarpa dei sogni tanto desiderata?