I poteri di "Supergirl" non sono bastati a Melissa Benoist per salvare il matrimonio con Blake Jenner, che nella serie tv "Glee" interpretava Ryder, giocatore dislessico della squadra di football. I due si sono promessi amore eterno nel 2013, ma a quanto riporta Tmz la Benoist ha presentato la richiesta di divorzio per 'differenze inconciliabili' e ha inoltre chiesto di non assegnare alimenti a nessuno dei coniugi.