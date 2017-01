"Supercinema", si riparte dal cinepanettone

14:51 - Torna "Supercinema". Da venerdì 12 dicembre, in seconda serata su Canale 5, parte infatti la nuova edizione del rotocalco d'informazione a cura di Antonello Sarno, in collaborazione con l'Anica. Si ricomincia con l'anteprima e i retroscena dei 3 film in uscita nel periodo natalizio: "Il ricco, il povero e il maggiordomo" con Aldo, Giovanni e Giacomo, "Un Natale stupefacente" prodotto da De Laurentiis e "Ma tu di che segno 6?" per la regia di Neri Parenti.

Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale con "Il ricco, il povero e il maggiordomo" raccontano ai telespettatori di Supercinema i ricordi più divertenti delle loro feste natalizie. "Un Natale stupefacente" è interpretato, tra gli altri, da Ambra Angiolini e da Lillo e Greg, diretti dal regista Volfango De Biasi. Questo è il primo cinepanettone di De Laurentiis che non vedrà protagonista Christian De Sica.



Ossessioni, follie e scaramanzie legate ai segni zodiacali è, invece, il tema di “Ma tu di che segno 6?" con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. In questa puntata di Supercinema anche un ritratto di Verushka, la famosa modella protagonista della Roma degli anni ‘60. Una mostra e un documentario celebrano la sua bellezza e i suoi amori. E ancora, la rubrica "Merry Christmas Song", è dedicata alle canzoni dei film di Natale: dall'immortale "White Christmas" di Bing Crosby a "All I want for Christmas" di Mariah Carey.