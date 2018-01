"Suits", arriva in Italia l'ultima stagione con Meghan Markle prima di diventare principessa

Mentre è iniziato il countdown per ammirare il matrimonio di Meghan Markle con il Principe Harry in calendario per il 19 maggio, i fan di "Suits" possono vederla per l'ultima volta in versione attrice. La fidanzata "reale" è conosciuta al grande pubblico per essere una dei protagonisti della serie tv americana. La settima stagione del legal drama sarà l'ultima interpretata dalla futura principessa: arriva in Italia su Premium Stories dal 5 febbraio, ogni lunedì alle 21.15.

A novembre, dopo l'annuncio delle nozze reali è arrivato quello di USA Network e Universal Cable Production (distributore e produttore di "Suits"), in cui è stato reso noto che l'attrice avrebbe lasciato la serie tv (e il mondo dello spettacolo) per dedicarsi al ruolo di principessa a tutti gli effetti. Mentre l'ottava stagione non è ancora stata annunciata, è stato confermato uno spin-off del drama ambientato a Chicago: previsto per la primavera 2018, vede Gina Torres sia interprete che produttrice.



La settima stagione di Suits vede Harvey (Gabriel Macht) in qualità di socio dirigente della Pearson Specter Litt e sorprendentemente in ansia nel timore di non essere all'altezza di Jessica (Gina Torres). Mike (Patrick J. Adams), invece, è finalmente tornato alla P.S.L. e Donna (Sarah Rafferty) chiede di diventare socia dello studio. Rachel (Markle) è ufficialmente un avvocato. Louis (Rick Hoffman) porta i propri problemi di cuore sul lavoro, mentre la new entry Alex Williams (Dulé Hill) e pronta a rompere i delicati equilibri della nuova P.S.L..